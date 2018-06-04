Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Днепре автомобиль врезался в остановку, есть погибшая

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 16:35
Фото: ДТП в Днепре (dp.dsns.gov.ua)
Фото: ДТП в Днепре (dp.dsns.gov.ua)

Еще двое человек травмированы

В Днепре автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) один человек погиб, еще двое травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"4 июня около 13:00 на ул. Набережная Победы в районе ж/м Победа-2 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda. Предварительно установлено, что автомобиль, который двигался из центра в сторону ж/м Победа, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся", - говорится в сообщении полиции.

Согласно информации полиции, в результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке. Еще одна 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и водитель автомобиля Skoda получили травмы и были доставлены в больницу.

 

Фото: ДТП в Днепре (dp.dsns.gov.ua)

По факту проишествия открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). 

Напомним, сегодня, 4 июня 2018 года, в Одессе после смертельной аварии, которая произошла на выходных, местные жители перекрыли Тираспольское шоссе с требованием установить светофор. Позже стало известно, что после аварии на Тираспольском шоссе в одесской больнице скончалась вторая потерпевшая.

В Одессе скончалась вторая пострадавшая в ДТП на Тираспольском шоссе В Одессе после смертельного ДТП перекрыли дорогу с требованием установить светофор
Теги публикации: ФК Днепр, ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top