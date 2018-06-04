В Днепре автомобиль врезался в остановку, есть погибшая

Еще двое человек травмированы

В Днепре автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) один человек погиб, еще двое травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"4 июня около 13:00 на ул. Набережная Победы в районе ж/м Победа-2 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda. Предварительно установлено, что автомобиль, который двигался из центра в сторону ж/м Победа, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся", - говорится в сообщении полиции.

Согласно информации полиции, в результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке. Еще одна 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и водитель автомобиля Skoda получили травмы и были доставлены в больницу.

Фото: ДТП в Днепре (dp.dsns.gov.ua)

По факту проишествия открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").