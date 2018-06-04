У Дніпрі автомобіль врізався в зупинку, є загиблий

Ще двоє осіб травмовано

У Дніпрі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) одна людина загинула, ще двоє травмовані. Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

"4 червня близько 13:00 на вул. Набережна Перемоги в районі ж/м Перемога-2 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda. Попередньо встановлено, що автомобіль, який рухався з центру в сторону ж/м Перемога, виїхав за межі проїзної частини на зупинку громадського транспорту і перекинувся", - йдеться в повідомленні поліції.

Згідно з інформацією поліції, в результаті ДТП загинула жінка, яка знаходилася на зупинці. Ще одна 25-річна жінка, яка стояла на зупинці, і водій автомобіля Skoda отримали травми і були доставлені в лікарню.

Фото: ДТП в Дніпрі (dp.dsns.gov.ua)

За фактом пригоди відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").