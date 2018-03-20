В Днепре произошла авария на теплотрассе

Без отопления остались 37 объектов
В Днепре 20 марта произошла авария на теплотрассе, в результате которой без отопления осталось 36 многоэтажных домой. Об этом передает 5 канал.
Также без отопления остался один роддом.
Авария на теплотрассе произошла под землей - горячая вода просочилась сквозь почву, затопив подвал офисного помещения в пятиэтажном здании.
"Прорыв трубопровода отопления. Сейчас этим занимаемся, ищем утечку и будем ее устранять. Будем стараться - чем быстрее, тем лучше", - прокомментировал ситуацию представитель КП "Теплоэнерго" Сергей Бесфамильный.
Сообщается, что работники коммунальных служб откачивают воду из офиса на проезжую часть. Для поиска утечки и ремонта труб была остановлена работа котельной, которая обеспечивает теплом другие многоэтажные здания.
Отмечается, что коммунальные службы обещают ликвидировать аварию до конца суток.
Напомним, в Черкасской области часть города Смела осталась без отопления.