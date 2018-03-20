В Днепре произошла авария на теплотрассе

В Днепре 20 марта произошла авария на теплотрассе, в результате которой без отопления осталось 36 многоэтажных домой. Об этом передает 5 канал.

Также без отопления остался один роддом.

Авария на теплотрассе произошла под землей - горячая вода просочилась сквозь почву, затопив подвал офисного помещения в пятиэтажном здании.

"Прорыв трубопровода отопления. Сейчас этим занимаемся, ищем утечку и будем ее устранять. Будем стараться - чем быстрее, тем лучше", - прокомментировал ситуацию представитель КП "Теплоэнерго" Сергей Бесфамильный.

Сообщается, что работники коммунальных служб откачивают воду из офиса на проезжую часть. Для поиска утечки и ремонта труб была остановлена работа котельной, которая обеспечивает теплом другие многоэтажные здания.

Отмечается, что коммунальные службы обещают ликвидировать аварию до конца суток.

Напомним, в Черкасской области часть города Смела осталась без отопления.