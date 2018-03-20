Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Днепре произошла авария на теплотрассе

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 23:30
Фото: теплотрасса (Алексей Иванов / УНИАН)
Фото: теплотрасса (Алексей Иванов / УНИАН)

Без отопления остались 37 объектов

В Днепре 20 марта произошла авария на теплотрассе, в результате которой без отопления осталось 36 многоэтажных домой. Об этом передает 5 канал.

Также без отопления остался один роддом.

Авария на теплотрассе произошла под землей - горячая вода просочилась сквозь почву, затопив подвал офисного помещения в пятиэтажном здании.

"Прорыв трубопровода отопления. Сейчас этим занимаемся, ищем утечку и будем ее устранять. Будем стараться - чем быстрее, тем лучше", - прокомментировал ситуацию представитель  КП "Теплоэнерго" Сергей Бесфамильный.

Сообщается, что работники коммунальных служб откачивают воду из офиса на проезжую часть. Для поиска утечки и ремонта труб была остановлена работа котельной, которая обеспечивает теплом другие многоэтажные здания.

Отмечается, что коммунальные службы обещают ликвидировать аварию до конца суток.

Напомним, в Черкасской области часть города Смела осталась без отопления.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие В Днепре задержали воров, совершивших смертельное ДТП
Теги: ФК Днепр, авария, теплоснабжение
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top