У Дніпрі сталась аварія на теплотрасі

У Дніпрі 20 березня сталася аварія на теплотрасі, внаслідок якої без опалення залишилося 36 багатоповерхових домів. Про це передає 5 канал.

Також без опалення залишився один пологовий будинок.

Аварія на теплотрасі сталася під землею - гаряча вода просочилася крізь грунт, затопивши підвал офісного приміщення в п'ятиповерховій будівлі.

"Прорив трубопроводу опалення. Зараз цим займаємося, шукаємо витік і будемо його усувати. Будемо старатися - чим швидше, тим краще", - прокоментував ситуацію представник КП "Теплоенерго" Сергій Безфамільний.

Повідомляється, що працівники комунальних служб відкачують воду з офісу на проїжджу частину. Для пошуку витоку і ремонту труб було зупинено роботу котельні, яка забезпечує теплом інші багатоповерхові будівлі.

Наголошується, що комунальні служби обіцяють ліквідувати аварію до кінця доби.

Нагадаємо, в Черкаській області частина міста Сміла залишилася без опалення.