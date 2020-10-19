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В Днепре активисты потребовали от главы облсовета Олейника уйти в отставку

Днепр, Понедельник 19 октября 2020 19:28
В Днепре активисты потребовали от главы облсовета Олейника уйти в отставку
Фото: во время митинга под облсоветом в Днепре (dnpr.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Активисты намерены проводить митинг возле областного совета каждый день

19 октября под стенами облсовета прошел митинг, в котором приняли участие общественные организации "Народный трибунал", "Відсіч", активисты и волонтеры из Днепра и других городов области с требованием к главе облсовета Святославу Олейнику уйти в отставку.

Об этом сообщает местное издание "Днепровская панорама".

По мнению участников митинга, чиновник и первый номер в списке "Слуги народа" в области, замешан в коррупции и не препятствует рейдерским захватам в регионе.

"Глава облсовета Олейник дает прямые указания прокурору области Сергею Бижко, главе Жовтневого райсуда Вадиму Гончаренко, другим чиновниками и силовикам. Олейник прямо заявляет о том, что именно он руководит областью", - заявил один из участников митинга, правозащитник Константин Бильцан.

Из-за таких методов управления, по его мнению, область погружается в мрачные 90-е, когда происходил разгул рейдерства, коррупционные скандалы, преследование активистов и другие негативные явления.

В частности, правозащитник утверждает, что именно Олейник мог стоять за рейдерским захватом одного из торговых объектов в Днепре - рынка на просп. Мануйловский. Как известно, Против законного владельца рынка возбудили уголовное дело, а в суде предложили внести огромный залог.

Активисты уже направили обращение президенту с призывом отреагировать на коррупционные действия главы Днепропетровского облсовета и связанные с ним скандалы.

"Зачем он прячется от людей? Зачем ему толпы охраны, с которой он ходит в соседнее здание ОГА, почему он заезжает в облсовет с "черного" хода и боится общественности?" - задается вопросом Бильцан.

Активисты намерены проводить митинг возле областного совета каждый день, пока власти региона и страны не отреагируют на их требования.

Как писало РБК-Украина, по данным Комитета избирателей Украины, глава Днепропетровской ОГА Святослав Олейник не выполнил на своем посту ни одного из предвыборных общений.

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