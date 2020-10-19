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У Дніпрі активісти вимагали від голови облради Олійника піти у відставку

Дніпро, Понеділок 19 жовтня 2020 19:28
У Дніпрі активісти вимагали від голови облради Олійника піти у відставку
Фото: під час мітингу під облрадою в Дніпрі (dnpr.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Активісти мають намір проводити мітинг біля обласної ради щодня

19 жовтня під стінами облради пройшов мітинг, в якому взяли участь громадські організації "Народний трибунал", "Відсіч", активісти і волонтери з Дніпра та інших міст області з вимогою до голови облради Святослава Олійника піти у відставку.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпровська панорама".

На думку учасників мітингу, чиновник і перший номер у списку "Слуги народу" в області, замішаний в корупції й не перешкоджає рейдерським захопленням в регіоні.

"Голова облради Олійник дає прямі вказівки прокурора області Сергію Біжко, голові Жовтневого райсуду Вадиму Гончаренко, іншими чиновниками і силовикам. Олійник прямо заявляє про те, що саме він керує областю", - заявив один з учасників мітингу, правозахисник Костянтин Бильцан.

Через такі методи управління, на його думку, область занурюється в похмурі 90-ті, коли відбувалися розгул рейдерства, корупційні скандали, переслідування активістів та інші негативні явища.

Зокрема, правозахисник стверджує, що саме Олійник міг стояти за рейдерським захопленням одного з торгових об'єктів в Дніпрі - ринку на просп. Мануйлівському. Як відомо, Проти законного власника ринку порушили кримінальну справу, а в суді запропонували внести величезну заставу.

Активісти вже направили звернення до президента із закликом відреагувати на корупційні дії голови Дніпропетровської облради і пов'язані з ним скандали.

"Навіщо він ховається від людей? Навіщо йому натовп охорони, з якою він ходить у сусідню будівлю ОДА, чому він заїжджає в облраду з "чорного" ходу і боїться громадськості?" - задається питанням Бильцан.

Активісти мають намір проводити мітинг біля обласної ради кожен день, поки влада регіону і країни не відреагують на їх вимоги.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Комітету виборців України, голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник не виконав на своєму посту жодну з передвиборних обіцянок.

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Новини України Суспільство ДніпрооблсоветСвятослав ОлейникМітинг

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