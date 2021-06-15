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В Днепропетровской области в этом году отремонтируют трассу Днепр-Павлоград, - Резниченко

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Днепр, Вторник 15 июня 2021 15:36
В Днепропетровской области в этом году отремонтируют трассу Днепр-Павлоград, - Резниченко Фото: в Днепропетровской области в этом году отремонтируют трассу Днепр-Павлоград (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области в этом году будет отремонтирована дорога Днепр-Павлоград. По состоянию на сейчас на одних участках трассы дорожники фрезеруют старое покрытие, на других - уже устраивают первый слой нового покрытия.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает сайт областной администрации.

"Днепр-Павлоград - важная дорожная артерия. Дорога соединяет три района области. На ней - много транзитного транспорта и междугородних автобусов", - отметил он.

Как отмечается, покрытие на трассе Днепр-Павлоград давно износилось, в последние десятилетия здесь были только ямочные ремонты.

Общая длина магистрали - более 60 км. Техника работает сразу на нескольких участках: от границы с Кировоградской областью до Донецкой области.

В Днепропетровской области в этом году отремонтируют трассу Днепр-Павлоград, - РезниченкоВ Днепропетровской области в этом году отремонтируют трассу Днепр-Павлоград, - Резниченко

"Это будет современная трасса. Сделаем усиленное дорожное полотно толщиной 37 см. На подъезде к Павлограду дорогу расширим. Приведем в порядок и транспортные развязки и искусственные сооружения", - сказал и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Дорога Днепр-Павлоград - часть трассы Знаменка-Луганск-Изварино.

Ремонт трассы Знаменка-Луганск-Изварино - один из самых масштабных проектов программы президента "Большая стройка".

Напомним, ранее Валентин Резниченко показал как на Днепропетровщине выглядит современный малый групповой дом для детей-сирот.

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