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Днепр передал военным два ударных беспилотника

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Среда 03 августа 2022 17:24
Днепр передал военным два ударных беспилотника Фото: Днепр передал военным два ударных беспилотника (пресс-служба горсовета)
Автор: Александр Мороз

Штаб обороны Днепра, горсовет и фонд "ТАПС" приобрели для одной из военных бригад получила еще два беспилотника "Кажан Е620".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Ударные дроны, которые сделаны в Украине, способны сбрасывать до 20 кг боеприпасов разного типа - уничтожая технику и живую силу врага. Также беспилотники работают независимо от погодных условий и легко ремонтируются.

Средства на "Кажани" собирали через благотворительный фонд"ТАПС". Донаты были разные - от 10 грн до 450 тыс. грн.

Также ранее мэрия Днепра уже купила два таких беспилотника.

"Мы и в дальнейшем будем помогать нашим защитникам - не только разведывательными дронами, но и ударными. А также всеми материальными ресурсами, которые только будут возможны. Я благодарен всем людям, которые перечисляют хотя бы несколько гривен на нужды военных", - отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Днепр передал военным два ударных беспилотника

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