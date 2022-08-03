Дніпро передав військовим два ударні безпілотники

Штаб оборони Дніпра, міськрада та фонд "ТАПС" придбали для однієї з військових бригад отримала ще два безпілотники "Кажан Е620".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Ударні дрони, які зроблені в Україні, здатні скидати до 20 кг боєприпасів різного типу - знищуючи техніку та живу силу ворога. Також безпілотники працюють незалежно від погодних умов і легко ремонтуються.

Кошти на "Кажани" збирали через благодійний фонд "ТАПС". Донати були різні - від 10 грн до 450 тис. грн.

Також раніше мерія Дніпра вже купила два такі безпілотники.

"Ми і надалі допомагатимемо нашим захисникам - не лише розвідувальними дронами, а й ударними. А також усіма матеріальними ресурсами, які тільки будуть можливі. Я вдячний всім людям, які перераховують бодай кілька гривень на потреби військових", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.