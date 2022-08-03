ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дніпро передав військовим два ударні безпілотники

Новость на русском →
Середа 03 серпня 2022 17:24
Дніпро передав військовим два ударні безпілотники Фото: Дніпро передав військовим два ударні безпілотники (прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

Штаб оборони Дніпра, міськрада та фонд "ТАПС" придбали для однієї з військових бригад отримала ще два безпілотники "Кажан Е620".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Ударні дрони, які зроблені в Україні, здатні скидати до 20 кг боєприпасів різного типу - знищуючи техніку та живу силу ворога. Також безпілотники працюють незалежно від погодних умов і легко ремонтуються.

Кошти на "Кажани" збирали через благодійний фонд "ТАПС". Донати були різні - від 10 грн до 450 тис. грн.

Також раніше мерія Дніпра вже купила два такі безпілотники.

"Ми і надалі допомагатимемо нашим захисникам - не лише розвідувальними дронами, а й ударними. А також усіма матеріальними ресурсами, які тільки будуть можливі. Я вдячний всім людям, які перераховують бодай кілька гривень на потреби військових", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Дніпро передав військовим два ударні безпілотники

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Дніпро
NEWS
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
DAILY
Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні