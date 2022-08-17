ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Днепр передал еще 46 разведывательных дронов украинским бойцам

Новина українською →
Среда 17 августа 2022 19:03
Днепр передал еще 46 разведывательных дронов украинским бойцам Фото: Днепр передал еще 46 разведывательных дронов украинским бойцам (пресс-служба горсовета)
Автор: Александр Мороз

Городские власти Днепра передали очередную партию разведывательных беспилотников украинским бойцам. Их приобрели из местного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

В целом за более чем 5 месяцев полномасштабного вторжения России в Украину Днепр передал на фронт около пол тысячи легковушек и грузовиков.

Каждую неделю город передает десятки беспилотников, а также рации и другое нужное армейцам оснащение. В ближайшее время Днепр приобретет еще 800 радиостанций для военных.

"Мы и в дальнейшем будем помогать украинским военным. Спасибо всем нашим землякам, которые приобщаются к инициативам мэрии по поддержке ВСУ. И прошу продолжать это делать, а также донатить благотворительным фондам, которые покупают необходимое для защитников", - сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Днепр Борис Филатов
NEWS
Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом во Львов
Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом во Львов
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам