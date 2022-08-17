Дніпро передав ще 46 розвідувальних дронів українським бійцям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Загалом за понад 5 місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дніпро передав на фронт близько пів тисячі легковиків і вантажівок.

Щотижня місто передає десятки безпілотників, а також рації та інше потрібне армійцям оснащення. Найближчим часом Дніпро придбає ще 800 радіостанцій для військових.

"Ми і надалі допомагатимемо українським військовим. Дякую всім нашим землякам, які долучаються до ініціатив мерії з підтримки ЗСУ. І прошу продовжувати це робити, а також донатити благодійним фондам, які купують необхідне для захисників", - сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.