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Днепр одержал победу в международном конкурсе светового дизайна LIT Awards

Автор: РБК-Украина

Проект освещения бульвара искусств на улице Короленко в Днепре стал победителем ежегодного конкурса светового дизайна LIT Awards, глобальной премии инновационных проектов в области светового дизайна. Днепр одержал ее среди конкурсантов из более чем сорока стран-участниц.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает пресс-служба.

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По его словам, эта победа - первое место среди городского освещения в мире и в настоящее время единственная такая победа для Украины.

"Мы гордимся тем, что наша команда дизайнеров, проектировщиков, архитекторов получила первое место. Спасибо всем, кто задумывал и реализовывал этот проект", - сообщил мэр Днепра.

По его мнению, это лидерство, а также любовь горожан к улице Короленко является лучшим доказательством правильности принятия управленческих решений, которыми в свое время предусмотрели создание здесь пешеходного бульвара.

В настоящее время первенство днепровской улице присудили в категории "Landscape Lighting" (пейзажное освещение) - на уровне с Музеем в Чанде, мостом Хэбэй Янча в Пекине (Китай) и площадью Wessels в Осло (Норвегия).

Стоит также отметить, что освещение улицы Короленко меняется в зависимости от поры года или праздничных дней.

Функциональное и эстетическое - "живое" освещение и интерактивные инсталляции - именно это поразило независимых экспертов премии LIT Awards, убежден представитель подрядной организации ООО "Эксполайт" Николай Каблука.

"В мировом масштабе ценят уникальные вещи. Это - световой дизайн с глубоким пониманием архитектуры. Здесь очень важна синергия с авторами этого проекта, ведь архитектура чрезвычайно интересна", - заявил Кабулка.

Напомним, ранее в Днепре презентовали проект комплексной программы экологической безопасности на 2021-2025 гг. Он предполагает как глобальные мероприятия с участием крупных промышленных предприятий города, так и локальные, как борьба с подтоплениями на отдельных улицах.

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Новости Украины ДнепрдизайнБорис Филатов
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