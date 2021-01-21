В Днепре презентовали проект комплексной программы экологической безопасности на 5 лет

Фото: во время пресс-конференции (пресс-служба)

В Днепре презентовали проект "Комплексной программы экологической безопасности и внедрения устойчивого развития" на 2021-2025 гг. Она предусматривает как глобальные мероприятия с участием крупных промышленных предприятий города, так и локальные, как борьба с подтоплениями на отдельных улицах.

Об этом рассказал заместитель начальника управления - начальник отдела природоохранных мероприятий управления охраны окружающей среды департамента экологической политики Днепровского городского совета Алексей Михеев во время пресс-конференции 21 января.

"Днепр - центр промышленности всего южного востока Украины. Чтобы решить экологические проблемы нашего города, нужен комплексный подход. Фактически, новая программа - это продолжение тех работ, которые мы начали в течение прошлых пяти лет. Ключевая идея нашей программы в том, что развитие города и общества не должно быть за счет последующих поколений", - отметил Алексей Михеев.

Комплексная программа включает несколько направлений, в частности:

Воздух: применение мер по уменьшению уровня загрязнения от промышленных предприятий, автотранспорта. Совершенствование системы экологического мониторинга.

Охрана водных ресурсов: восстановление и содействие гидрологическому состоянию водоемов, очистка поверхностного сброса, перестройка объектов "Днепрроводоканал".

Земельные ресурсы: защита от подтоплений, противооползневые мероприятия, рекультивация земель, пострадавших от стихийных свалок.

Мероприятия, направленные на совершенствование системы обращения с отходами. В частности, этот пункт включает продолжение строительства полигона "Правобережный".

Проведение научно-технических конференций, научных исследований и экологических фестивалей.

"Средства на реализацию программы предусмотрены не только из бюджета города. Крупные промышленные предприятия подключились к программе - они будут проводить экологические мероприятия на своих объектах, например, совершенствование систем очистки", - добавил Алексей Михеев.

В свою очередь, Марианна Мирошниченко, председатель комитета по вопросам экологии, окружающей среды и устойчивого развития Общественного совета при Днепровской городском совете, депутат областного совета, отметила, что новая программа касается всех экологических проблем, которые актуальны для мегаполиса.

"В Днепре работают предприятия черной металлургии, химической промышленности, машиностроения. Все они так или иначе влияют на экологию. По оценкам экспертов ВОЗ, здоровье людей на 20 % зависит от окружающей среды. Прошлая программа была достаточно успешно реализована, поэтому мы увидели, что комплексный подход дает результат", - добавила Марианна Мирошниченко.

Сообщается также, что к разработке программы на предстоящие пять лет привлекли и научное сообщество.

"Программа была разработана с учетом обсуждений на научно-техническом совете. В программе закладываются основы создания экологического мониторинга, развития современной системы. Планируется приобретение новых постов наблюдения", - отметил Артем Павличенко, заведующий кафедрой экологии и технологий защиты окружающей среды НТУ "Днепровская политехника".

Напомним, проект "Комплексной программы экологической безопасности и внедрения устойчивого развития. Днепра на 2021-2025 гг." будет вынесен на рассмотрение депутатов Днепровского городского совета уже на следующей сессии.