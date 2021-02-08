Дніпро здобув перемогу у міжнародному конкурсі світлового дизайну LIT Awards 

За його словами, ця перемога - перше місце серед міського освітлення у світі й нині єдина така перемога для України.

"Ми пишаємося тим, що наша команда дизайнерів, проєктувальників, архітекторів здобула перше місце. Дякую всім, хто задумував і реалізовував цей проект", - повідомив мер Дніпра.

На його думку, це лідерство, а також любов містян до вулиці Короленка є найкращим доказом правильності ухвалення управлінських рішень, котрими свого часу передбачили створення тут пішохідного бульвару.

Нині першість дніпровській вулиці присудили у категорії "Landscape Lighting" (пейзажне освітлення) - на рівні із Музеєм у Чанде, мостом Хебей Янча у Пекіні (Китай) та площею Wessels в Осло (Норвегія).

Варто також зазначити, що освітлення вулиці Короленка змінюється залежно від пори року або святкових днів.

Функціональне та естетичне - "живе" освітлення та інтерактивні інсталяції - саме це вразило незалежних експертів премії LIT Awards, переконаний представник підрядної організації ПП "Експолайт" Микола Каблука.

"У світовому масштабі цінують унікальні речі. Це - світловий дизайн із глибоким розумінням архітектури. Тут дуже важлива синергія з авторами цього проєкту, адже архітектура надзвичайно цікава", - заявив Кабулка.