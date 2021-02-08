Дніпро здобув перемогу у міжнародному конкурсі світлового дизайну LIT Awards 

Проект освітлення бульвару мистецтв на вулиці Короленка у Дніпрі став переможцем щорічного конкурсу світлового дизайну LIT Awards, глобальній премії інноваційних проектів у галузі світлового дизайну. Дніпро здобув її серед конкурсантів із понад сорока країн-учасниць.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає прес-служба.
За його словами, ця перемога - перше місце серед міського освітлення у світі й нині єдина така перемога для України.
"Ми пишаємося тим, що наша команда дизайнерів, проєктувальників, архітекторів здобула перше місце. Дякую всім, хто задумував і реалізовував цей проект", - повідомив мер Дніпра.
На його думку, це лідерство, а також любов містян до вулиці Короленка є найкращим доказом правильності ухвалення управлінських рішень, котрими свого часу передбачили створення тут пішохідного бульвару.
Нині першість дніпровській вулиці присудили у категорії "Landscape Lighting" (пейзажне освітлення) - на рівні із Музеєм у Чанде, мостом Хебей Янча у Пекіні (Китай) та площею Wessels в Осло (Норвегія).
Варто також зазначити, що освітлення вулиці Короленка змінюється залежно від пори року або святкових днів.
Функціональне та естетичне - "живе" освітлення та інтерактивні інсталяції - саме це вразило незалежних експертів премії LIT Awards, переконаний представник підрядної організації ПП "Експолайт" Микола Каблука.
"У світовому масштабі цінують унікальні речі. Це - світловий дизайн із глибоким розумінням архітектури. Тут дуже важлива синергія з авторами цього проєкту, адже архітектура надзвичайно цікава", - заявив Кабулка.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі презентували проект комплексної програми екологічної безпеки на 2021-2025 рр. Він передбачає як глобальні заходи за участю великих промислових підприємств міста, так і локальні, як-от боротьба із підтопленнями на окремих вулицях.