Днепр - это цель для войск РФ и пуповина между фронтами, - Корбан

Руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что город является целью Российской Федерации , а также пуповиной между фронтами. По его словам, Днепр нужен рашистам, поскольку он является крупным промышленным центром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Корбана для УП .

По его словам, к областному центру стягиваются все фронты.

В частности, направления из Донецкой области, Харьковской, Запорожской и Херсонской.

"Все вокруг Днепропетровской области. Вот она на себе держит весь Юг. Конечно, Днепр – это одна из целей, безусловно. Это крупный центр промышленный", - отметил он.

Корбан уточнил, что в городе находятся стратегические предприятия. В том числе те, которыми Россия хотела завладеть еще в 2014 году.

"Здесь Южмаш, здесь КБ "Южное", здесь сердце страны в каком-то смысле", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что оборонные сооружения, строившиеся вокруг Днепропетровской области, постоянно совершенствуются. Также сформированы большие запасы продовольствия, воды и медикаментов. Приняты и все меры для отражения химических атак.