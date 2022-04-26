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Дніпро - це мета для військ РФ і між фронтами, - Корбан

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Вівторок 26 квітня 2022 20:56
Дніпро - це мета для військ РФ і між фронтами, - Корбан Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Керівник Центру територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що місто є метою Російської Федерації, а також пуповиною між фронтами. За його словами, Дніпро потрібен рашистам, оскільки він є великим промисловим центром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Корбана для УП.

За його словами, до обласного центру стягуються всі фронти.

Зокрема, напрямки з Донецької області, Харківської, Запорізької та Херсонської.

"Все навколо Дніпропетровської області. Ось вона на собі тримає весь південь. Звичайно, Дніпро-це одна з цілей, безумовно. Це великий центр промисловий", - зазначив він.

Корбан уточнив, що у місті знаходяться стратегічні підприємства. У тому числі ті, якими Росія хотіла заволодіти ще в 2014 році.

"Тут Південмаш, тут КБ "Південне", тут серце країни в якомусь сенсі", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оборонні споруди, що будувалися навколо Дніпропетровської області, постійно вдосконалюються. Також сформовані великі запаси продовольства, води і медикаментів. Прийняті і всі заходи для відбиття хімічних атак.

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