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В Днепр доставили военных, раненых вчера на Донбассе

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Военные находятся в тяжелом состоянии

В больницы Днепра вчера из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе вертолетами доставили четырех раненых украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы Facebook.

По словам Губы, вчера в Днепр прибыли два военных вертолета с четырьмя тяжелоранеными военными. Трех раненых бойцов доставили в военный госпиталь.

"В Днепр эвакуированы двумя военными вертолетами четверо раненых защитников в тяжелом состоянии", - написала она.

Отмечается, что еще двое украинских военных с ранением глаз в стабильном состоянии доставили в больницы каретами скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 марта боевики на Донбассе 17 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил. В результате вражеских обстрелов погибли 3 украинских военнослужащих, еще 8 получили ранения. Вблизи Песков оккупанты из ПТРК обстреляли грузовик одного из украинских подразделений.

Также РБК-Украина писало, что, по данным штаба ООС, 10 марта боевики обстреляли украинский военный автомобиль, скрывшись за домами гражданского населения Донбасса.

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