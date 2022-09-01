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"Днепр-1" подписал легионера из чемпионата Португалии

Фото: Янис Амаш и Александр Кучер (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Защитника с опытом выступлений в сборной Алжира Яниса Амаша на финише летнего трансферного окна приобрел украинский СК "Днепр-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний фулбек перебрался в УПЛ из португальской "Боавишты". Чемпионат Украины станет третьим в биографии уроженца Марселя.

Амаш заключил контракт на четыре года. "Боавишта" получила за алжирца ориентировочно 1 млн. евро. В составе "Днепра-1" защитник будет выступать под 13-м номером. В португальской Примейре он провел два полных сезона.

В "Боавиште" Амаш был основным исполнителем. В его активе 59 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач. Ранее фулбек защищал цвета французского "Ред Стара" и дубля "Ниццы". В июне он провел дебютный поединок в составе сборной Алжира.

Этим летом "Днепр-1" усилился рядом иностранцев. Скамьи команды Александра Кучера пополнили голкипер Валеф, защитник Пурита, хавбек Бланко и другие.

К слову, ранее "Шахтер" оформил возвращение в УПЛ Шведа из бельгийского "Мехелена".

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Чемпионат УкраиныДнепр-1УПЛ