"Днепр-1" подписал легионера из чемпионата Португалии

23-летний фулбек перебрался в УПЛ из португальской "Боавишты". Чемпионат Украины станет третьим в биографии уроженца Марселя.

Амаш заключил контракт на четыре года. "Боавишта" получила за алжирца ориентировочно 1 млн. евро. В составе "Днепра-1" защитник будет выступать под 13-м номером. В португальской Примейре он провел два полных сезона.

В "Боавиште" Амаш был основным исполнителем. В его активе 59 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач. Ранее фулбек защищал цвета французского "Ред Стара" и дубля "Ниццы". В июне он провел дебютный поединок в составе сборной Алжира.

Этим летом "Днепр-1" усилился рядом иностранцев. Скамьи команды Александра Кучера пополнили голкипер Валеф, защитник Пурита, хавбек Бланко и другие.