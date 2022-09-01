"Дніпро-1" підписав легіонера з чемпіонату Португалії

23-річний фулбек перебрався до УПЛ із португальської "Боавішти". Чемпіонат України стане третім у біографії уродженця Марселя.

Амаш уклав контракт на 4 роки. "Боавішта" отримала за алжирця орієнтовно 1 млн євро. У складі "Дніпра-1" оборонець виступатиме під 13-м номером. У португальській Прімейрі він провів два повних сезони.

У "Боавішті" Амаш був основним виконавцем. У його активі 59 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Раніше фулбек захищав кольори французького "Ред Стара" та дубля "Ніцци". У червні він провів дебютний поєдинок у складі збірної Алжиру.

Цього літа "Дніпро-1" підсилився низкою іноземців. Лави команди Олександра Кучера поповнили голкіпер Валеф, оборонець Пуріта, хавбек Бланко та інші.