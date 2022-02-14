UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Днепр-1" подписал контракт с бразильским защитником

Автор: Андрей Вырва

СК "Днепр-1" заключил контракт с бразильским защитником Габриэлем Бусанелло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на официальный сайт СК "Днепр-1".

23-летний защитник Габриэль Бусанелло перешел из бразильского клуба "Шапекоэнсе".

Бразильский левый защитник подписал арендное соглашение с днепровским клубом до завершения 2022 года с правом дальнейшего выкупа контракта. В составе спортклубовцев Габриэль будет выступать под номером 6.

После 18 сыгранных туров "Днепр-1" занимает третье место в УПЛ.

Напомним, что "Динамо" получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр-1Футбол