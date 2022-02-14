"Днепр-1" подписал контракт с бразильским защитником

СК "Днепр-1" заключил контракт с бразильским защитником Габриэлем Бусанелло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на официальный сайт СК "Днепр-1".
23-летний защитник Габриэль Бусанелло перешел из бразильского клуба "Шапекоэнсе".
Бразильский левый защитник подписал арендное соглашение с днепровским клубом до завершения 2022 года с правом дальнейшего выкупа контракта. В составе спортклубовцев Габриэль будет выступать под номером 6.
После 18 сыгранных туров "Днепр-1" занимает третье место в УПЛ.
Напомним, что "Динамо" получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.