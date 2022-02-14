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"Дніпро-1" підписав контракт з бразильським захисником

Автор: Андрій Вирва

СК "Дніпро-1" уклав контракт з бразильським захисником Габріелем Бусанелло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт СК "Дніпро-1".

23-річний захисник Габріель Бусанелло перейшов з бразильського клубу "Шапекоенсе".

Бразильський лівий захисник підписав орендну угоду з дніпровським клубом до завершення 2022 року з правом подальшого викупу контракту. В складі спортклубівців Габріель виступатиме під номером 6.

Після 18 зіграних турів "Дніпро-1" посідає третє місце в УПЛ.

Нагадаємо, "Динамо" отримало суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

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