С Днем железнодорожника: лучшие поздравления с праздником

4 ноября - профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта Украины
Поздравления с Днем железнодорожника для работников ж/д Украины, машинистов, проводников, обходчиков, диспетчеров и всех профессионалов своего дела, благодаря которым преодолевать любые расстояния становится комфортно и быстро - в подборке Styler.
Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безгранично, большой,
И, конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!
***
Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.
Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит в двор.
Иллюстративное фото (facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia)
С тех пор, как первый поезд "Ярослав"
Пришёл во Львов, кордоны миновав,
Железные дороги Украины
Покрыли серебристой паутиной.
Работники вокзалов и перронов,
Экспрессов, электричек, семафоров,
Ваш день сегодня, доброго пути!
Сигнал зелёный, празднично свети!
Поздравления с Днем железнодорожника в прозе для колеег, друзей и родных.
Поздравляю с Днем железнодорожника! Пусть все поезда, которые идут в вашем направлении, привозят с собой счастье и исполнение заветных желаний. Пусть те составы, которые отходят от вашей станции, увозят с собой все беды и печали! Ответственности вам, ведь ваше дело – чрезвычайно важное и нужное! Пусть у вас все будет хорошо!
***
В День железнодорожника желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!
Иллюстративное фото (pixabay.com)
На земле нет человека, который хотя бы раз в жизни не путешествовал по железной дороге. Ей посвящали песни и стихи, про нее писали классики - все потому, что муза перемены мест будоражит наше воображение. Так давайте же в этот праздничный день поздравим всех железнодорожников! Пожелаем успехов в вашем интересном, но нелегком труде, счастья в личной жизни и, конечно, здоровья!
Поезд мчится – чух-чух-чух!
Ветром вдаль дымок уносит.
Я поздравить всех хочу,
Кто без отдыха нас возит.
Мирно пьем чаек в купе,
Машинист же – на посту.
Ну, спасибо, друг, тебе
За поездочку! Ту-ту!
***
Работа у вас, безусловно, полезная,
Ведь вам покорилась дорога железная!
Желаю вам счастья я 300 вагонов,
Здоровья состав и деньжат эшелоны!
Иллюстративное фото (pixabay.com)
В день Ж/Д тебе желаю,
Чтоб твой путь к удачам вёл,
Чтоб вагон любви, пылая,
В сердце разжигал костёр.
Пусть к везению большому
Направляют поезда.
Мира и уюта дома,
Благ любых на все года.
***
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…
Полустанки и вокзалы…
Тук-тук-тук да стук-стук-стук!
С праздником тебя, мой друг!
Кстати, ранее Styler расказывал о правилах пользования е-билетом в Киеве.
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Видео: РБК-Украина