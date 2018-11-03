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С Днем железнодорожника: лучшие поздравления с праздником

STYLERЖизнь    03.11.2018 - 22:00
Иллюстративное фото (facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia)
Иллюстративное фото (facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia)

4 ноября - профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта Украины

Поздравления с Днем железнодорожника для работников ж/д Украины, машинистов, проводников, обходчиков, диспетчеров и всех профессионалов своего дела, благодаря которым преодолевать любые расстояния  становится комфортно и быстро - в подборке Styler.

Поздравления с Днем железнодорожника  Украины 2018 в стихах

Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безгранично, большой,
И, конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!

***

Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.
Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит в двор.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia)

С тех пор, как первый поезд "Ярослав"
Пришёл во Львов, кордоны миновав,
Железные дороги Украины
Покрыли серебристой паутиной.
Работники вокзалов и перронов,
Экспрессов, электричек, семафоров,
Ваш день сегодня, доброго пути!
Сигнал зелёный, празднично свети!

Пожелания железнодорожникам в прозе

Поздравления с Днем железнодорожника в прозе для колеег, друзей и родных.

Поздравляю с Днем железнодорожника! Пусть все поезда, которые идут в вашем направлении, привозят с собой счастье и исполнение заветных желаний. Пусть те составы, которые отходят от вашей станции, увозят с собой все беды и печали! Ответственности вам, ведь ваше дело – чрезвычайно важное и нужное! Пусть у вас все будет хорошо!

***

В День железнодорожника желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (pixabay.com)

На земле нет человека, который хотя бы раз в жизни не путешествовал по железной дороге. Ей посвящали песни и стихи, про нее писали классики - все потому, что муза перемены мест будоражит наше воображение. Так давайте же в этот праздничный день поздравим всех железнодорожников! Пожелаем успехов в вашем интересном, но нелегком труде, счастья в личной жизни и, конечно, здоровья!

Короткие и прикольные поздравления с Днем железнодорожника

Поезд мчится – чух-чух-чух!
Ветром вдаль дымок уносит.
Я поздравить всех хочу,
Кто без отдыха нас возит.
Мирно пьем чаек в купе,
Машинист же – на посту.
Ну, спасибо, друг, тебе
За поездочку! Ту-ту!

***

Работа у вас, безусловно, полезная,
Ведь вам покорилась дорога железная!
Желаю вам счастья я 300 вагонов,
Здоровья состав и деньжат эшелоны!

Иллюстративное фото Иллюстративное фото (pixabay.com)

В день Ж/Д тебе желаю,
Чтоб твой путь к удачам вёл,
Чтоб вагон любви, пылая,
В сердце разжигал костёр.
Пусть к везению большому
Направляют поезда.
Мира и уюта дома,
Благ любых на все года.

***

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…
Полустанки и вокзалы…
Тук-тук-тук да стук-стук-стук!
С праздником тебя, мой друг!

Кстати, ранее Styler расказывал о правилах пользования е-билетом в Киеве.

Также стало известно, что авиакомпании изменили правила перевоза ручной клади.

Видео: РБК-Украина

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