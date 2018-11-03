С Днем железнодорожника: лучшие поздравления с праздником

Иллюстративное фото (facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia)

4 ноября - профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта Украины

Поздравления с Днем железнодорожника для работников ж/д Украины, машинистов, проводников, обходчиков, диспетчеров и всех профессионалов своего дела, благодаря которым преодолевать любые расстояния становится комфортно и быстро - в подборке Styler.

Поздравления с Днем железнодорожника Украины 2018 в стихах

Всех, кто связан с железной дорогой,

Поздравляю сейчас всей душой!

Вам желаю зарплаты высокой

И любви безгранично, большой,

И, конечно же, счастья, удачи,

Чтоб сбывались все ваши мечты,

Чтоб решались все в жизни задачи

Очень просто и без суеты!

***

Пусть железная дорога

Все печали унесет,

И у самого порога

Смех, уют и счастье ждет.

Пусть всегда горит зеленый

Вашей жизни семафор,

И, успехом окрыленный,

Каждый день заходит в двор.

Иллюстративное фото (facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia)

С тех пор, как первый поезд "Ярослав"

Пришёл во Львов, кордоны миновав,

Железные дороги Украины

Покрыли серебристой паутиной.

Работники вокзалов и перронов,

Экспрессов, электричек, семафоров,

Ваш день сегодня, доброго пути!

Сигнал зелёный, празднично свети!

Пожелания железнодорожникам в прозе

Поздравления с Днем железнодорожника в прозе для колеег, друзей и родных.

Поздравляю с Днем железнодорожника! Пусть все поезда, которые идут в вашем направлении, привозят с собой счастье и исполнение заветных желаний. Пусть те составы, которые отходят от вашей станции, увозят с собой все беды и печали! Ответственности вам, ведь ваше дело – чрезвычайно важное и нужное! Пусть у вас все будет хорошо!

***

В День железнодорожника желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На земле нет человека, который хотя бы раз в жизни не путешествовал по железной дороге. Ей посвящали песни и стихи, про нее писали классики - все потому, что муза перемены мест будоражит наше воображение. Так давайте же в этот праздничный день поздравим всех железнодорожников! Пожелаем успехов в вашем интересном, но нелегком труде, счастья в личной жизни и, конечно, здоровья!

Короткие и прикольные поздравления с Днем железнодорожника

Поезд мчится – чух-чух-чух!

Ветром вдаль дымок уносит.

Я поздравить всех хочу,

Кто без отдыха нас возит.

Мирно пьем чаек в купе,

Машинист же – на посту.

Ну, спасибо, друг, тебе

За поездочку! Ту-ту!

***

Работа у вас, безусловно, полезная,

Ведь вам покорилась дорога железная!

Желаю вам счастья я 300 вагонов,

Здоровья состав и деньжат эшелоны!

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В день Ж/Д тебе желаю,

Чтоб твой путь к удачам вёл,

Чтоб вагон любви, пылая,

В сердце разжигал костёр.

Пусть к везению большому

Направляют поезда.

Мира и уюта дома,

Благ любых на все года.

***

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…

Полустанки и вокзалы…

Тук-тук-тук да стук-стук-стук!

С праздником тебя, мой друг!

Кстати, ранее Styler расказывал о правилах пользования е-билетом в Киеве.

Также стало известно, что авиакомпании изменили правила перевоза ручной клади.

Видео: РБК-Украина