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Украина расширяет железнодорожное сообщение со странами ЕС, - Омелян

Новости » Транспорт    24.10.2018 - 21:16
Фото: встреча по сотрудничеству железных дорог Украины и Литвы (twitter.com/minfrastucture)
Фото: встреча по сотрудничеству железных дорог Украины и Литвы (twitter.com/minfrastucture)

Украинская и Литовская железные дороги подписали соглашения о расширении сотрудничества

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) расширяет железнодорожное сообщение со странами Евросоюза, в частности с Литвой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе МИУ.

В частности, ПАО "Укрзализныця" и АО "Литовская железная дорога" подписали Письмо о намерениях относительно сотрудничества в сфере интермодальных перевозок.

Во время подписания договоренностей в посольстве Республики Литва в Украине министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Литва является одним из основных партнеров Украины среди стран балтийского региона.

"Положительная возрастающая динамика товарооборота между Украиной и странами ЕС ставит перед нами новые вызовы. Нам необходимо обеспечить надежное и эффективное транзитное соединение в направлении Балтийское - Черное море. У нас уже есть успешный опыт сотрудничества между Украиной и Литвой - это грузовой контейнерный поезд "Викинг" и пассажирский "Поезд четырех столиц", который объединяет Украину, Беларусь, Латвию и Литву. Министерство инфраструктуры и в дальнейшем будет расширять железнодорожное сообщение со странами ЕС", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что Украина имеет все возможности для продолжения коридора Балтийское - Черное море до Каспийского моря и далее в Азию.

Напомним, украинский лоукост SkyUp Airlines с декабря 2018 года будет осуществлять регулярные рейсы из Киева в Попрада, Тбилиси, Барселоны и Софии.

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