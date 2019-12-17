Днем потепление, ночью заморозки: какой будет погода сегодня

Погода в Украине сегодня, 17 декабря, будет сухой и теплой на всей территории страны, температура воздуха местами повысится до +15 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня на всей территории страны ожидается сухая и теплая погода. Днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +15 градусов. Холоднее всего будет в восточных областях, а также в Черниговской и Сумской - там воздух днем максимально прогреется до +7 градусов. В то же время, в западных областях будет тепло - отметки термометров днем будут показывать +13...+15 градусов.

Ночью температура будет колебаться от 0 до +5 градусов по всей Украине. Ветер ожидается южный, 7-12 м/сек.

Погода в Киеве

В столице сегодня осадков не ожидается, однако будет облачно. Днем ожидается максимальное повышение температуры до +8...+10 градусов. Ночью отметка термометра опустится до +1 градуса. Ветер прогнозируют южный со скоростью 7-12 м/сек.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, что неделю в Украине начался отсутствием осадков на всей территории страны и температурой воздуха до +12 градусов.

РБК-Украина писало, что на следующей неделе погода в Украине будет теплой и сухой, ожидается рост температуры воздуха до +15 градусов.