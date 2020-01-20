Днем похолодает до -1: погода на сегодня

Погода в Украине сегодня, 20 января, принесет дневное похолодание до -1 градуса, ночью ожидается до -5. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, неделя начнется с малооблачной и прохладной погоды. В центральных, восточных и северных областях температура воздуха днем опустится до -1 градуса. На западе и юге днем термометры покажут от 0 до +4.

Ночью температура воздуха на большинстве территории будет колебаться в пределах -2...-4 градусов, местами термометры покажут до -5. Осадков не прогнозируют.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня, по данным синоптиков, также будет прохладно и малооблачно. Днем ожидаются температурные качели от +1 до -1. Ночью температура воздуха в столице опустится до -3...-5 градусов.

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре предупредили, что ночью и утром понедельника, 20 января, в большинстве областей Украины возможен сильный туман. Видимость на дорогах из-за тумана ухудшится до 200-500 метров.