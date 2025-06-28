З Днем Конституції України: найкращі привітання зі святом для друзів та колег

28 червня - День Конституції України, одне з головних державних свят, яке важливе для кожного українця. У цей урочистий день красиві привітання допоможуть створити святковий настрій у рідних та знайомих.

РБК-Україна пропонує щирі привітання для коротких повідомлень, які нагадають усім, яке сьогодні свято.

Привітання з Днем Конституції України своїми словами

Зі святом Конституції України! Бажаю кожному громадянину жити в державі, де поважають закон і цінують свободу. Хай правові норми дарують впевненість у завтрашньому дні. А наша країна стає ще сильнішою і справедливішою!

Вітаю з визначним святом - Днем Конституції! Нехай кожен українець з гордістю носить звання громадянина своєї держави. Пам’ятаймо про свої права і не забуваймо про обов’язки. Любімо свою країну вчинками, не лише словами!

Прийміть найщиріші вітання з Днем Конституції України! Нехай Основний закон гарантує вам мирне небо, добробут і можливості для особистого розвитку. Нехай закон завжди стоїть на захисті вашої гідності. Залишайтеся вільними, незалежними та впевненими у майбутньому!

Листівка-привітання з Днем Конституції (фото: Pinterest)

З Днем Конституції! Бажаю гармонії в серці, добробуту в домі та ясного неба над головою. Хай українські закони будуть джерелом миру, справедливості й поваги. Нехай кожен день у цій країні надихає на добрі справи!

Сердечно вітаю з Днем Конституції України! Це свято - нагадування про те, як важливо мати закони, що об’єднують націю і зберігають мир. Нехай Конституція буде живою основою нашого демократичного суспільства. Бажаю гідного життя кожному українцю. І нехай наша держава росте в силі та добробуті!

Зі святом! День Конституції - це день гордості за власну державу та її незалежність. Нехай дух закону допомагає творити краще майбутнє. Бажаю кожному українцю впевненості, захищеності та стабільності!

Вітаю з Днем Конституції! Нехай у нашій країні панує верховенство права, а кожна людина відчуває себе вільною та важливою. Бажаю, щоб життя в Україні було наповнене справедливістю, повагою та людяністю. Нехай сила народу веде нас до нових звершень. Зі святом!

Привітання з Днем Конституції (фото: Pinterest)

Зі святом тебе, Україно! День Конституції - це символ єдності, сили закону та надії на краще. Бажаю, щоб у кожного громадянина були рівні права і можливості. Хай закон буде не тільки на папері, а й у дії. Щастя, миру і процвітання!

День Конституції - це не просто дата, це свідчення нашого права жити вільно і гідно. Бажаю всім українцям захищеності, мудрих законів і справжньої поваги до прав людини. Хай наш Основний Закон надихає на розвиток, свободу і єдність. Вірмо в себе і в Україну!

Вітаю з одним із найважливіших державних свят - Днем Конституції України! Бажаю, щоб кожен українець мав можливість реалізувати свої права та жити щасливо в своїй країні. Хай закон працює на благо кожного, а справедливість панує у кожному куточку держави. Нехай наша Конституція залишиться символом свободи, гідності та єдності народу. Зі святом!

Вітаємо з Днем Конституції (фото: Pinterest)

Привітання з Днем Конституції у віршах

З Днем Конституції

Всіх пересічних громадян!

Щоб українці жили

Лише за законом!

Нехай права наші

Лунають навкруги,

Щоб не були вони для влади

Пустим дзвоном!

***

Конституція наша - Закон,

Оберіг української нації,

Береже вона права кордони

В соціальних життя ситуаціях.

Громадянам гарант і права,

Захист, мудрість вона і основа,

Конституція наша жива,

України святиня й обнова!

З Днем Конституції України (фото: Pinterest)

***

З Днем Конституції вітаю,

Усім здоров’я я бажаю!

Нехай обов’язки свої

Завжди виконують усі.

Ну і нехай наша держава

Дотримується завжди права,

Щоб пересічні наші українці

Жили щасливо - в столиці і глибинці!

***

День Конституції для нас

Є захистом й гарантом права!

Ми щиро привітаємо вас,

Щоб доля тільки щастя знала.

Живіть завжди в добрі й теплі

Під охороною держави.

Людині треба на землі,

Права щоб істину держали!

Листівка з Днем Конституції України (фото: Pinterest)