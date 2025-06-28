С Днем Конституции Украины: лучшие поздравления с праздником для друзей и коллег

28 июня - День Конституции Украины, один из главных государственных праздников, который важен для каждого украинца. В этот торжественный день красивые поздравления помогут создать праздничное настроение у родных и знакомых.

РБК-Украина предлагает искренние поздравления для коротких сообщений, которые напомнят всем, какой сегодня праздник.

Поздравления с Днем Конституции Украины своими словами

С праздником Конституции Украины! Желаю каждому гражданину жить в государстве, где уважают закон и ценят свободу. Пусть правовые нормы дарят уверенность в завтрашнем дне. А наша страна становится еще сильнее и справедливее!

Поздравляю с выдающимся праздником - Днем Конституции! Пусть каждый украинец с гордостью носит звание гражданина своего государства. Помните о своих правах и не забывайте об обязанностях. Любим свою страну поступками, не только словами!

Примите самые искренние поздравления с Днем Конституции Украины! Пусть Основной закон гарантирует вам мирное небо, благополучие и возможности для личного развития. Пусть закон всегда стоит на защите вашего достоинства. Оставайтесь свободными, независимыми и уверенными в будущем!

Открытка-поздравление с Днем Конституции (фото: Pinterest)

С Днем Конституции с Днем Конституции! Желаю гармонии в сердце, благополучия в доме и ясного неба над головой. Пусть украинские законы будут источником мира, справедливости и уважения. Пусть каждый день в этой стране вдохновляет на добрые дела!

Сердечно поздравляю с Днем Конституции Украины! Этот праздник - напоминание о том, как важно иметь законы, объединяющие нацию и сохраняющие мир. Пусть Конституция будет живой основой нашего демократического общества. Желаю достойной жизни каждому украинцу. И пусть наше государство растет в силе и благополучии!

С праздником! День Конституции - это день гордости за собственное государство и его независимость. Пусть дух закона помогает творить лучшее будущее. Желаю каждому украинцу уверенности, защищенности и стабильности!

Поздравляю с Днем Конституции! Пусть в нашей стране царит верховенство права, а каждый человек чувствует себя свободным и важным. Желаю, чтобы жизнь в Украине была наполнена справедливостью, уважением и человечностью. Пусть сила народа ведет нас к новым свершениям. С праздником!

Поздравление с Днем Конституции (фото: Pinterest)

С праздником тебя, Украина! День Конституции - это символ единства, силы закона и надежды на лучшее. Желаю, чтобы у каждого гражданина были равные права и возможности. Пусть закон будет не только на бумаге, но и в действии. Счастья, мира и процветания!

День Конституции - это не просто дата, это свидетельство нашего права жить свободно и достойно. Желаю всем украинцам защищенности, мудрых законов и настоящего уважения к правам человека. Пусть наш Основной Закон вдохновляет на развитие, свободу и единство. Верим в себя и в Украину!

Поздравляю с одним из важнейших государственных праздников - Днем Конституции Украины! Желаю, чтобы каждый украинец имел возможность реализовать свои права и жить счастливо в своей стране. Пусть закон работает на благо каждого, а справедливость царит в каждом уголке государства. Пусть наша Конституция останется символом свободы, достоинства и единства народа. С праздником!

Поздравляем с Днем Конституции (фото: Pinterest)

Поздравления с Днем Конституции в стихах

З Днем Конституції

Всіх пересічних громадян!

Щоб українці жили

Лише за законом!

Нехай права наші

Лунають навкруги,

Щоб не були вони для влади

Пустим дзвоном!

***

Конституція наша - Закон,

Оберіг української нації,

Береже вона права кордони

В соціальних життя ситуаціях.

Громадянам гарант і права,

Захист, мудрість вона і основа,

Конституція наша жива,

України святиня й обнова!

С Днем Конституции Украины (фото: Pinterest)

***

З Днем Конституції вітаю,

Усім здоров’я я бажаю!

Нехай обов’язки свої

Завжди виконують усі.

Ну і нехай наша держава

Дотримується завжди права,

Щоб пересічні наші українці

Жили щасливо - в столиці і глибинці!

***

День Конституції для нас

Є захистом й гарантом права!

Ми щиро привітаємо вас,

Щоб доля тільки щастя знала.

Живіть завжди в добрі й теплі

Під охороною держави.

Людині треба на землі,

Права щоб істину держали!

Открытка с Днем Конституции Украины (фото: Pinterest)