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З Днем ангела, 6 серпня: іменні привітання, які нікого не залишать байдужими

Середа 06 серпня 2025 06:22
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З Днем ангела, 6 серпня: іменні привітання, які нікого не залишать байдужими У кого День ангела у середу (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - важливе свято, особливо якщо людина дотримується традицій. Саме тому варто знати, кого треба вітати 6 серпня, аби не забути підготувати особливий сюрприз.

Як вітати з Днем ангела та кому підготувати побажання саме сьогодні, розповідає РБК-Україна.

У кого День ангела 6 серпня

Сьогодні не забудьте привітати з іменинами людей, які при народженні отримали одне з цих імен:

  • Лев
  • Спас
  • Борис
  • Гліб
  • Давид
  • Роман
  • Ян
  • Христина.

Іменні привітання День ангела

  • "Леве, з Днем ангела! Нехай твоя внутрішня сила завжди веде тебе до перемог, а серце зберігає доброту й любов. Хай у твоєму житті буде багато світла, підтримки і щирих людей поруч".
  • "Спасе, нехай твій День ангела принесе мир у душу, тепло в дім і віру в серце. Бажаю, щоб кожен новий день був сповнений радості, а всі мрії ставали реальністю".
  • "Борисе, вітаю з іменинами! Хай твій Ангел завжди стоїть поруч і береже тебе від бід. Бажаю тобі світлого шляху, гармонії в душі та вдячності від тих, кому ти робиш добро".
  • "Глібе, з Днем ангела! Нехай твоя доброта і щирість завжди знаходять відгук у серцях людей. Бажаю здоров’я, натхнення та великих радощів у кожному дні".
  • "Давиде, вітаю з іменинами! Хай життя дарує тобі лише гарні новини, вірних друзів і безмежну любов. Нехай твій Ангел оберігає тебе в усіх справах і починаннях".
  • "Романе, з Днем ангела! Нехай кожен день буде кращим за попередній, а твої мрії здійснюються швидше, ніж ти встигнеш їх загадати. Хай твоє серце завжди знає, що воно в безпеці"
  • "Яне, вітаю зі святом! Нехай твій Ангел веде тебе шляхом щастя і любові, оберігає від смутку й дає сили для здійснення найсміливіших планів".
  • "Христино, з Днем ангела! Хай твоє ім’я завжди асоціюється з теплом, ніжністю та світлом. Бажаю, щоб у твоєму серці завжди цвіла любов, а в очах - сяяли мрії".

В чому сенс свята День ангела

День ангела це християнське свято, коли віряни вшановують свого небесного покровителя, святого, ім’я якого вони носять.

Суть свята полягає в тому, що кожна охрещена людина має духовного захисника - святого, на честь якого її назвали під час хрещення. У День ангела християни дякують своєму покровителю за опіку, моляться до нього про допомогу, захист і підтримку в житті.

На відміну від Дня народження, це передусім духовне свято, пов’язане з вірою та церквою. У цей день зазвичай відвідують богослужіння, сповідаються, причащаються, читають молитви, а також отримують привітання від рідних і друзів.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайт ПЦУ, онлайн-ресурс DayToday.

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