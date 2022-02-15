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Днем до +9, а ночью морозы до -11: синоптик дала прогноз погоды на завтра

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Украина, Вторник 15 февраля 2022 13:23
Днем до +9, а ночью морозы до -11: синоптик дала прогноз погоды на завтра Фото: погода в Украине завтра будет теплой (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Завтра в Украине будет теплая и местами ветряная погода. При этом некоторые регионы страны накроют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По данным синоптика, 16 февраля осадки в виде дождя пройдут в Карпатах, а также в Закарпатской, Черкасской, Полтавской областях и некоторых районах Сумской области и Кропивницком.

Температура воздуха днем установится в пределах +3... +9 градусов. На востоке и северо-востоке страны столбики термометров днем покажут лишь +1... +4 градуса.

Ночью во всех регионах похолодает. Температура опустится до -2... -6, градусов, однако в Сумской и Харьковской областях стоит ожидать до -11 градусов в темное время суток.

В Киеве завтра будет облачно, но дождей не предвидится. Днем - до +4... +6 градусов.

Диденко предупредила, что на протяжении всей недели прогнозируется шквальный ветер. При этом с четверга в Украину придет потепление. Синоптик отметила, что температура поднимется до +9... +12 градусов, а ночью будет около нуля.

Днем до +9, а ночью морозы до -11: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Как сообщало РБК-Украина ранее, синоптики из Укргидрометцентра спрогнозировали солнечную погоду на 16 и 17 февраля.

Напомним, что на выходных, 12 и 13 февраля, из-за повышенной влажности в Закарпатской области некоторые дороги завалило снежными оползнями и камнями.

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