Днем до +23 градусів. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Попри хмарність завтра, 8 квітня, в Україні опадів не очікується. А температура повітря днем підніметься до 23° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться у повідомленні.
При цьому, температура по всій території країни вночі буде 5-10° тепла, а вдень 18-23°.
Прогноз в Україні на 8 квітня (facebook.com/UkrHMC)
На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.
Зокрема, середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується +8...+13 градусів, в Карпатах +6...+7 градусів, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.
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