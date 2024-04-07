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Днем до +23 градусов. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 8 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на облачность завтра, 8 апреля, в Украине осадков не ожидается. А температура воздуха днем поднимется до 23° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – говорится в сообщении.

При этом температура по всей территории страны ночью будет 5-10° тепла, а днем 18-23°.

Прогноз в Украине на 8 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в апреле 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.

В частности, средняя месячная температура в апреле 2024 года прогнозируется +8...+13 градусов, в Карпатах +6...+7 градусов, что близко к норме. В большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1-1,5 градусов выше нормы.

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