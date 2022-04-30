Днем до +19, а ночью заморозки: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 30 апреля погода в Украине будет преимущественно сухой, днем до +19 градусов. Ночью в северных, западных и большинстве центральных регионов ожидаются заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня без существенных осадков, только в юго-восточных областях ночью, в Карпатском регионе днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный, 5-10 м/с.

Также в северных, западных, большинстве центральных областей ночью на поверхности почвы заморозки от 0 до -3 (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +3 +5, днем +11 +14 градусов;

на западе ночью +3 + 6 градусов, а днем +12 + 18;

в восточных областях ночью +9 +11, днем +13 +17 градусов;

на юге страны ночью +9 +11 градусов, а днем +16 +19;

в центральных областях ночью +3 +5, днем +13 +15 градусов.

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, умеренный. Температура ночью +1 +6 градусов по области, на поверхности почвы заморозки от 0 до -3, днем +11 +16 тепла.

В Киеве ночью столбики термометра покажут +4 +6 градусов, а днем +13 +15.

Напомним, недавно синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае.

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