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ДМС выявила 22 нарушителей среди хасидов-паломников, некоторым запретили въезд в Украину

Автор: Сергей Пышкин

С 1 августа по 7 сентября, работники Государственной миграционной службы выявили 22 нарушителей миграционного законодательства среди паломников-хасидов, которые прибыли в Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана. Некоторым из них запретили въезжать в Украину в течение трех последующих лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДМС.

"В целом с 1 августа по 7 сентября сотрудниками Миграционной службы в Черкасской области совместно с сотрудниками Нацполіції области в г. Умань были обнаружены 22 нарушители миграционного законодательства среди паломников-хасидов", - сообщает пресс-служба.

Всего было составлено:

  • 16 административных протоколов по ст. 203 КУпАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины);
  • 1 протокол по ст. 204 КУпАП (Нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов).

Отдельно:

  • 11 паломников вернулись обратно в страну происхождения или в третью страну;
  • 1 паломник-хасид был выдворен с территории Украины;
  • 2 паломникам-хасидам запрещено въезжать в Украину сроком на 3 года и на 5 лет соответственно.
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Умань