ДМС виявила 22 порушників серед хасидів-паломників, деяким заборонили в'їзд в Україну

З 1 серпня по 7 вересня, працівники Державної міграційної служби виявили 22 порушників міграційного законодавства серед паломників-хасидів, які прибули до Умані, аби відсвяткувати Рош ха-Шана. Деяким з ним заборонили в'їжджати до України протягом трьох наступних років.
"Загалом з 1 серпня до 7 вересня працівниками Міграційної служби Черкаської області спільно зі співробітниками Нацполіції області в м. Умань були виявлені 22 порушники міграційного законодавства серед паломників-хасидів", - повідомляє пресслужба.
Загалом було складено:
16 адміністративних протоколів за ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні й транзитного проїзду через територію України);
1 протокол за ст. 204 КУпАП (Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів).
Зокрема:
11 прочан були повернути назад до країни походження або третьої країни;
1 паломника-хасида було видворено з території України;
2 паломникам-хасидам заборонено в’їжджати до України строком на 3 роки й на 5 років відповідно.