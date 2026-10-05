ДМС та "Паспортний сервіс" відновили роботу: що буде з чергою
Державна міграційна служба завершила технічні роботи та відновила роботу своїх інформаційно-телекомунікаційних систем. Підрозділи ДМС та відділення "Паспортного сервісу" знову працюють у штатному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України.
Усі сервіси та послуги, які тимчасово були недоступні на час технічних робіт, знову можна отримати.
Що буде з електронною чергою
У ДМС зазначили, що всі записи до електронної черги, які припали на період проведення технічних робіт, залишаються чинними. Тому повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно. Звернутися за послугою можна буде в інший зручний час.
Офіційний сайт ДМС та електронна черга мають повністю запрацювати у найближчі години.
Що було з роботою "Паспортних сервісів"
Раніше РБК-Україна повідомляло, що наприкінці вересня відділи "Паспортного сервісу" тимчасово призупинили прийом громадян через технічні проблеми в інформаційно-телекомунікаційних системах ДМС. Спочатку йшлося про обмеження роботи з 28 до 30 вересня, однак згодом стало відомо, що технічні роботи тривали довше.
Через несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує роботу каналів зв'язку, тимчасово не можна було оформити закордонний паспорт та ID-картку. Також на час відновлювальних робіт був недоступний офіційний сайт ДМС.
При цьому видача вже готових документів продовжувалася за графіком. Записи до електронної черги також не скасовувалися: громадянам мали перенести їх на найближчий доступний час.