ДМС та "Паспортний сервіс" відновили роботу: що буде з чергою

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Державна міграційна служба завершила технічні роботи та відновила роботу своїх інформаційно-телекомунікаційних систем. Підрозділи ДМС та відділення "Паспортного сервісу" знову працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України.

Усі сервіси та послуги, які тимчасово були недоступні на час технічних робіт, знову можна отримати. Що буде з електронною чергою У ДМС зазначили, що всі записи до електронної черги, які припали на період проведення технічних робіт, залишаються чинними. Тому повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно. Звернутися за послугою можна буде в інший зручний час. Офіційний сайт ДМС та електронна черга мають повністю запрацювати у найближчі години.