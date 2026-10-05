ГМС и "Паспортный сервис" возобновили работу: что будет с очередью

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Государственная миграционная служба завершила технические работы и возобновила работу своих информационно-телекоммуникационных систем. Подразделения ГТС и отделения "Паспортного сервиса" снова работают в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Все сервисы и услуги, которые были временно недоступны на время технических работ, можно снова получить. Что будет с электронной очередью В ГМС отметили, что все записи в электронную очередь, которые пришлись на период проведения технических работ, остаются в силе. Потому повторно регистрироваться в электронной очереди не нужно. Обратиться за услугой можно будет в другое удобное время. Официальный сайт ГМС и электронная очередь должны полностью заработать в ближайшие часы.