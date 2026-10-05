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Главная » Жизнь » Общество

ГМС и "Паспортный сервис" возобновили работу: что будет с очередью

12:00 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
ГМС и "Паспортный сервис" возобновили работу: что будет с очередью Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Государственная миграционная служба завершила технические работы и возобновила работу своих информационно-телекоммуникационных систем. Подразделения ГТС и отделения "Паспортного сервиса" снова работают в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Все сервисы и услуги, которые были временно недоступны на время технических работ, можно снова получить.

Что будет с электронной очередью

В ГМС отметили, что все записи в электронную очередь, которые пришлись на период проведения технических работ, остаются в силе. Потому повторно регистрироваться в электронной очереди не нужно. Обратиться за услугой можно будет в другое удобное время.

Официальный сайт ГМС и электронная очередь должны полностью заработать в ближайшие часы.

Что было с работой "Паспортных сервисов"

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце сентября отделы "Паспортного сервиса" временно приостановили прием граждан из-за технических проблем в информационно-телекоммуникационных системах ГМС. Сначала речь шла об ограничении работы с 28 по 30 сентября, однако впоследствии стало известно, что технические работы продолжались дольше.

Из-за неисправности оборудования оператора электронных коммуникационных услуг, обеспечивающего работу каналов связи, временно нельзя было оформить загранпаспорт и ID-карту. Также на время восстановительных работ был недоступен официальный сайт ГМС.

При этом выдача готовых документов продолжалась по графику. Записи в электронную очередь также не отменялись: гражданам должны были перенести их на ближайшее доступное время.

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