ГМС и "Паспортный сервис" возобновили работу: что будет с очередью
Государственная миграционная служба завершила технические работы и возобновила работу своих информационно-телекоммуникационных систем. Подразделения ГТС и отделения "Паспортного сервиса" снова работают в штатном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Все сервисы и услуги, которые были временно недоступны на время технических работ, можно снова получить.
Что будет с электронной очередью
В ГМС отметили, что все записи в электронную очередь, которые пришлись на период проведения технических работ, остаются в силе. Потому повторно регистрироваться в электронной очереди не нужно. Обратиться за услугой можно будет в другое удобное время.
Официальный сайт ГМС и электронная очередь должны полностью заработать в ближайшие часы.
Что было с работой "Паспортных сервисов"
Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце сентября отделы "Паспортного сервиса" временно приостановили прием граждан из-за технических проблем в информационно-телекоммуникационных системах ГМС. Сначала речь шла об ограничении работы с 28 по 30 сентября, однако впоследствии стало известно, что технические работы продолжались дольше.
Из-за неисправности оборудования оператора электронных коммуникационных услуг, обеспечивающего работу каналов связи, временно нельзя было оформить загранпаспорт и ID-карту. Также на время восстановительных работ был недоступен официальный сайт ГМС.
При этом выдача готовых документов продолжалась по графику. Записи в электронную очередь также не отменялись: гражданам должны были перенести их на ближайшее доступное время.