Дмитрия Хмиля, подозреваемого в убийстве активиста Майдана, оставили под стражей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Экс-бойцу внутренних войск продлили арест

Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Хмелю на 60 суток. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на "5 канал".

Так, его обвиняют в убийстве майдановца Александра Храпаченка, который погиб от выстрела снайпера на Институтской в 2014.

Впрочем, адвокат Денис Нєнов заявил, что будет подавать апелляционную жалобу.

"К сожалению, мы имеем решение апелляционного суда, которое было принято лишь в прошлую пятницу, и поэтому судья был ограничен, учитывая решение высшей инстанции. Мы будем подавать новую апелляционную жалобу", – сказал он.

Отметим, 21 декабря столичный Апелляционный суд также оставил Хмиля под стражей, защитники просили изменить меру пресечения на домашний арест.

"Учитывая то, что это есть насильственное преступление, также резонансность этих событий, а именно события Майдана – это 20 февраля 2014 года, кроме того, бесспорность доказательств, а также риски – являются именно теми обоснованными основаниями для содержания Дмитрия Хмиля под стражей", – заявил прокурор ГПУ Игорь Земсков.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре силовики задержали снайпера, который подозревается в причастности к расстрелу участников Майдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.