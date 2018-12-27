Дмитра Хміля, підозрюваного у вбивстві активіста Майдану,залишили під вартою

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Екс-бійцю внутрішніх військ продовжили арешт

Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Дмитру Хмілю на 60 діб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

Так, його звинувачують у вбивстві майданівця Олександра Храпаченка, який загинув від пострілу снайпера на Інститутській у 2014.

Втім, адвокат Денис Нєнов заявив, що буде подавати апеляційну скаргу.

"На жаль, ми маємо рішення апеляційного суду, яке було прийнято лише минулої п'ятниці, і тому слідчий суддя був обмежений, враховуючи рішення вищої інстанції. Ми будемо подавати нову апеляційну скаргу", – сказав він.

Зазначимо, 21 грудня столичний Апеляційний суд також залишив Хміля під вартою, хоча захисники просили змінити запобіжний захід на домашній арешт.

"Враховуючи те, що це є насильницький злочин, також резонансність цих подій, а саме події Майдану – це 20 лютого 2014 року, крім того, беззаперечність доказів, а також ризики – є саме тими обґрунтованими підставами для тримання Дмитра Хміля під вартою", – заявив прокурор ГПУ Ігор Земськов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у листопаді силовики затримали снайпера, який підозрюється у причетності до розстрілу учасників Майдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській.