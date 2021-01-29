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"Для захисту інтересів країни": Лукашенко запровадить заходи проти соцмереж

Мінськ, П'ятниця 29 січня 2021 14:18
"Для захисту інтересів країни": Лукашенко запровадить заходи проти соцмереж
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Андрій Козловський

Президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував прийняття незабаром заходів у країні, які стосуються соцмереж. Він вважає, що соціальні мережі можуть породити планетарну революцію.

Про це повідомляє БелТА.

За словами Лукашенка, соцмережі рано чи пізно почнуть цензурувати, але Білорусь не може почати самостійно.

"Мабуть, той, хто породив цього змія і випустив з пляшки, і повинен починати цей процес. Ми взагалі це зробити не зможемо. Якщо ми закриємо один напрям, у нас вилізе в іншому" - сказав він.

Також президент додав, що месенджери та соцмережі можуть призвести до планетарної революції та білоруські події підтвердження.

"Ви бачите, що сьогодні у всіх країнах відбуваються подібні події, які управляються через ці мережі і не з місця. Як у нас було: все управлялося з території Польщі та Литви. Тому так, ми на порозі прийняття цих рішень. Але вони повинні виходити від сильних цього світу", - сказав він.

Нагадаємо, в Білорусі остаточно позбавили видання Tut.by статусу ЗМІ. 19 січня Економічний суд Мінська відхилив скаргу видання на рішення.

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