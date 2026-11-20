Президент США Дональд Трамп сам будет решать, как ему называть российского диктатора, но для Украины он убийца.

"Президенту Трампу решать, как называть Путина. И, конечно, для нас он враг. И, конечно, для нас он убийца. И я думаю, что в большинстве своем для людей в мире он убийца, потому что он убивает. Кстати, он убивает каждый день и ночью", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что российский диктатор также убийца гражданских. Он добавил, что сейчас, после того как в этом году Россия не добилась успеха на поле боя, оккупанты провалили две наступательные операции.

"И именно поэтому они решили убивать гражданских, массово атаковать нашу инфраструктуру, критическую инфраструктуру, все мосты, все железнодорожные станции. И все остальное - школы, церкви", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что по этой причине, когда о Путине говорят, "как о коллеге, друге или чем-то подобном", он не чувствует, что он убийца.

"Он не испытывает достаточного давления. Я не знаю, это для него красный свет или зеленый свет, чтобы продолжать, но это его не останавливает. Поэтому он чувствует, что может продолжать", - пояснил президент.