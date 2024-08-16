"Для мене вони лише обмінний фонд": Сенцов розповів, як взяв у полон 18-річного росіянина

Олег Сенцов розповів, що росіяни потрапили в українських полон не в Курській області. Одному із них у листопаді має виповнитися 19 років. Йому запропонували піти або в тюрьму, або на війну, і хлопець обрав другий варіант.

"І тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі", – розповідає Сенцов.

Військовий зазначає, що полоненим дають води та покурити. Їх не принижують, однак попереджають, що вони можуть отримати кулю в голову, якщо будуть чинити спротив.

"Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених. І не тому, що вони мають переважно такий зачуханий вигляд та одразу стають зайками, а я такий добрий. Для мене вони лише обмінний фонд за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні", – зазначає Олег Сенцов.

Він також говорить, що коли дивиться на наших захисників поряд із такими "іноземними туристами", то є розуміння, що ми перемагаємо. За його словами, українським захисникам дуже важко і може бути ще важче, але ми перемагаємо.

Реакція підписників Олега Сенцова

Допис Олега Сенцова зібрав багато схвальних коментарів. Його підписники дякують за службу і відданість Україні.

Коментарі під дописом Олега Сенцова (скріншот зі сторінки у Facebook)

Що відомо про Олега Сенцова

14 березня 2022 року Олег Сенцов повідомив, що захищає Україну від російських окупантів у складі одного з підрозділів Збройних сил України.

До 2016 року режисер був одружений із Аллою, однак їхній шлюб закінчився розлученням. Сенцов пояснив, що причиною стало те, що Алла підтримала анексію Криму.

Від першого шлюбу у нього є двоє дітей: 21-річна донька Аліна та 19-річний син Владислав, у якого діагностовано розлади аутичного спектра.

Також Сенцов має доньку Емму, яка народилася 5 лютого 2021 року від журналістки Юлії Бабіч.

У грудні 2022 року у режисера народився син Дем'ян від нової дружини Вероніки Вельч, з якою він зареєстрував шлюб улітку 2022 року.

Зазначимо, нещодавно Олег Сенцов опублікував свіжу світлину, на якій він у військовій формі. Він підписав фото: "На роботі".

Олег Сенцов (фото: Facebook)