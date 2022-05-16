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"Для боротьби з фейками". Лукашенко запропонував країнам ОДКБ відключитися від зовнішнього інтернету

Новость на русском →
Москва, Понеділок 16 травня 2022 15:40
"Для боротьби з фейками". Лукашенко запропонував країнам ОДКБ відключитися від зовнішнього інтернету Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що країнам Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) потрібно відключитися від зовнішнього Інтернету. Це нібито поліпшить інформаційну безпеку і допоможе в боротьбі з фейками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТа.

Лукашенко вважає, що Захід атакує країни ОДКБ фейками в соцмережах. Це, за його словами, це загрожує інформаційній безпеці.

"Проти нас зараз розгорнута гібридна війна, складовою частиною якої є інформаційна війна... Потрібно активніше просувати ОДКБ в соціальних мережах, які інтенсивно використовують наші західні опоненти з метою дієвого реагування на фейки та інформаційні загрози. Може бути, треба піти шляхом Китаю в інформаційній боротьбі в інтернеті", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що в Китаї діє сувора цензура в інтернет-мережі. Зокрема, держава в рамках проекту "Золотий щит" обмежує доступ до багатьох популярних додатків і сайтів.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко підтвердив плани Росії та Білорусі щодо відродження СРСР.

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