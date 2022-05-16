"Для боротьби з фейками". Лукашенко запропонував країнам ОДКБ відключитися від зовнішнього інтернету
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що країнам Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) потрібно відключитися від зовнішнього Інтернету. Це нібито поліпшить інформаційну безпеку і допоможе в боротьбі з фейками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТа.
Лукашенко вважає, що Захід атакує країни ОДКБ фейками в соцмережах. Це, за його словами, це загрожує інформаційній безпеці.
"Проти нас зараз розгорнута гібридна війна, складовою частиною якої є інформаційна війна... Потрібно активніше просувати ОДКБ в соціальних мережах, які інтенсивно використовують наші західні опоненти з метою дієвого реагування на фейки та інформаційні загрози. Може бути, треба піти шляхом Китаю в інформаційній боротьбі в інтернеті", - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, що в Китаї діє сувора цензура в інтернет-мережі. Зокрема, держава в рамках проекту "Золотий щит" обмежує доступ до багатьох популярних додатків і сайтів.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко підтвердив плани Росії та Білорусі щодо відродження СРСР.
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