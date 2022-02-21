Длинные выходные и рабочая суббота: сколько будем отдыхать в марте

Выходные дни в Украине в марте: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 и 27 марта.

Как известно, Международный женский день отмечают 8 марта, но поскольку в этом году это вторник, то понедельник, 7 марта, также будет нерабочим. Выходной в понедельник придется отработать в субботу, 12 марта.

Какие религиозные праздники отмечают в марте:

1-6 марта - Масленица;

6 марта - Прощеное воскресенье;

9 марта - Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи;

19 марта - Вселенская родительская суббота;

22 марта - 40 мучеников Севастийских.

Также в марте отмечают Всемирный день водных ресурсов (22 марта) и День Национальной гвардии Украины (26 марта).