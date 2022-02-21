Длинные выходные и рабочая суббота: сколько будем отдыхать в марте

В марте 2022 года у украинцев будет 9 выходных дней. В частности, нас ждут длинные выходные из-за Международного дня женщин.
РБК-Украина рассказывает, когда украинцы будут отдыхать в марте 2022.
Выходные дни в Украине в марте: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 и 27 марта.
Как известно, Международный женский день отмечают 8 марта, но поскольку в этом году это вторник, то понедельник, 7 марта, также будет нерабочим. Выходной в понедельник придется отработать в субботу, 12 марта.
Какие религиозные праздники отмечают в марте:
Также в марте отмечают Всемирный день водных ресурсов (22 марта) и День Национальной гвардии Украины (26 марта).
РБК-Украина также рассказывало, сколько выходных дней в феврале 2022 года.