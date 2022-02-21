Довгі вихідні та робоча субота: скільки відпочиватимемо у березні

У березні 2022 року в українців буде 9 вихідних днів. Зокрема, нас чекають довгі вихідні через Міжнародний день жінок.
РБК-Україна розповідає, коли українці відпочиватимуть у березні 2022.
Вихідні дні в Україні у березні: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 і 27 березня.
Як відомо, Міжнародний жіночий день відзначають 8 березня, але оскільки цього року це вівторок, то понеділок, 7 березня, також буде неробочим. Вихідний у понеділок доведеться відпрацювати в суботу, 12 березня.
Які релігійні свята відзначають у березні:
Також у березні відзначають Всесвітній день водних ресурсів (22 березня) і День Національної гвардії України (26 березня).
РБК-Україна також розповідало, скільки вихідних днів у лютому 2022 року.