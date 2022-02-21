Довгі вихідні та робоча субота: скільки відпочиватимемо у березні

Вихідні дні в Україні у березні: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 і 27 березня.

Як відомо, Міжнародний жіночий день відзначають 8 березня, але оскільки цього року це вівторок, то понеділок, 7 березня, також буде неробочим. Вихідний у понеділок доведеться відпрацювати в суботу, 12 березня.

Які релігійні свята відзначають у березні:

1-6 березня - Масляна;

6 березня - Прощена неділя;

9 березня - перше і друге обретіння глави Іоанна Предтечі;

19 березня - Вселенська батьківська субота;

22 березня - 40 мучеників Севастійських.

Також у березні відзначають Всесвітній день водних ресурсів (22 березня) і День Національної гвардії України (26 березня).