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Дизтопливо на АЗС с начала года подорожало более чем на 25%, автогаз - на 45%

Фото: Цены на дизтопливо и автогаз в Украине выросли на 25-45% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-апрель 2022 года. Цены на топливо значительно выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в апреле по сравнению с декабрем 2021 года бензин А-92 подорожал на 15,1% до 34,1 гривен за литр, бензин А-95 на 13,5% до 34,6 гривен за литр, дизельное топливо - на 27,8% до 37,8 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 44,1% до 27,6 гривен за литр.

В то же время в мае в Украине возник дефицит топлива, на АЗС выстроились огромные очереди, а цена бензина на отдельных заправках взлетела до 60 гривен за литр.

Напомним, по данным Госстата,за 2021 год бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривен за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, дизельное топливо - на 23,1% до 29,6 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 50,5% до 19,1 гривен за литр.

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Цены на бензин