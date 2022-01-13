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Бензин на АЗС за год подорожал более чем на 20%, автогаз - на 50%

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Украина, Четверг 13 января 2022 12:11
Бензин на АЗС за год подорожал более чем на 20%, автогаз - на 50% Фото: бензин подорожал на четверть, автогаз - на 50% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-декабрь 2021 года. Цены на топливо значительно выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

По данным статистического ведомства, в декабре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривен за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, дизельное топливо - на 23,1% до 29,6 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 50,5% до 19,1 гривен за литр.

Бензин на АЗС за год подорожал более чем на 20%, автогаз - на 50%

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год бензин А-95 подешевел на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.

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Цены на бензин
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