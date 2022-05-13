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Дизпаливо на АЗС з початку року подорожчало більш ніж на 25%, автогаз - на 45%

Фото: ціни на дизпаливо і автогаз в Україні зросли на 25-45% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-квітень 2022 року. Ціни на паливо значно зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у квітні порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 15,1% до 34,1 гривень за літр, бензин А-95 на 13,5% до 34,6 гривень за літр, дизельне паливо - на 27,8% до 37,8 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 44,1% до 27,6 гривень за літр.

Водночас у травні в Україні виник дефіцит палива, на АЗС вишикувалися величезні черги, а ціна бензину на окремих заправках злетіла до 60 гривень за літр.

Нагадавши, за даними Держстату,за 2021 рік бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 гривень за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривень за літр, дизельне паливо - на 23,1% до 29,6 гривень за літр. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 50,5% до 19,1 гривень за літр.

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Ціни на бензин