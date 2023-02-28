Дизпаливо РФ застрягло в морі, оскільки покупці уникають його через санкції, - Bloomberg

Повідомляється, що зараз у плавучих сховищах знаходиться 1,9 млн барелів російського дизельного палива, що є максимальним показником з жовтня 2020 року.

Нагромадження через три тижні після набрання чинності санкціями ЄС вказує на деякі вантажі, що відвантажуються з російських портів без покупців. Надлишок вантажів є кулею, від якої ухилилися глобальні ринки. Вони побоювалися, що паливо для вантажних автомобілів та опалення вичерпається внаслідок санкцій.

"Побоювання з приводу дефіциту спонукали європейських нафтопереробників збільшити виробництво, щоб підготуватися до зими, яка виявилася теплішою, ніж зазвичай, тоді як постачальники імпортували величезну кількість палива напередодні заборони ЄС на імпорт із Росії", - йдеться у матеріалі.

За деякими даними, запаси дизельного палива у вузлі Амстердам-Роттердам-Антверпен зросли до найвищого рівня за два роки. Постійне нарощування запасів дизельного палива в Росії, що плаває непроданим у морі, може зрештою вплинути на темпи переробки та виробництва сирої нафти.