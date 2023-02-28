Дизтопливо РФ застряло в море, поскольку покупатели избегают его из-за санкций, - Bloomberg

Сообщается, что в настоящее время в плавучих хранилищах находится 1,9 млн баррелей российского дизельного топлива, что является максимальным показателем с октября 2020 года.

Накопление через три недели после вступления в силу санкций ЕС указывает на некоторые грузы, отгружаемые из российских портов без покупателей. Избыток грузов является пулей, от которой уклонились глобальные рынки. Они опасались, что топливо для грузовиков и отопление иссякнет в результате санкций.

"Опасения по поводу дефицита побудили европейских нефтепереработчиков увеличить производство, чтобы подготовиться к зиме, которая оказалась теплее обычного, тогда как поставщики импортировали огромное количество топлива накануне запрета ЕС на импорт из России", - говорится в материале.

По некоторым данным, запасы дизельного топлива в узле Амстердам-Роттердам-Антверпен выросли до самого высокого уровня за два года. Постоянное наращивание запасов дизельного топлива в России, плавающего непроданным в море, может в конечном счете повлиять на темпы переработки и производства сырой нефти.