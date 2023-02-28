Дизтопливо РФ застряло в море, поскольку покупатели избегают его из-за санкций, - Bloomberg

Большое скопление российских нефтепродуктов на кораблях свидетельствует о том, что мировые покупатели избегают подсанкционного топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что в настоящее время в плавучих хранилищах находится 1,9 млн баррелей российского дизельного топлива, что является максимальным показателем с октября 2020 года.
Накопление через три недели после вступления в силу санкций ЕС указывает на некоторые грузы, отгружаемые из российских портов без покупателей. Избыток грузов является пулей, от которой уклонились глобальные рынки. Они опасались, что топливо для грузовиков и отопление иссякнет в результате санкций.
"Опасения по поводу дефицита побудили европейских нефтепереработчиков увеличить производство, чтобы подготовиться к зиме, которая оказалась теплее обычного, тогда как поставщики импортировали огромное количество топлива накануне запрета ЕС на импорт из России", - говорится в материале.
По некоторым данным, запасы дизельного топлива в узле Амстердам-Роттердам-Антверпен выросли до самого высокого уровня за два года. Постоянное наращивание запасов дизельного топлива в России, плавающего непроданным в море, может в конечном счете повлиять на темпы переработки и производства сырой нефти.
Напомним, что РФ перенаправила свои экспортные поставки дизтоплива в Африку и Азию, поскольку эмбарго закрыло европейские рынки для топлива российского происхождения.
Введение ограничений на поставку нефтепродуктов с территории России может существенно усилить эффект санкций. Дополнительные потери Москвы после 5 февраля составят 100 млн евро в сутки.
Напомним, 5 февраля коалиция стран "Большой семерки", ЕС и Австралия установили новые предельные цены на уровне 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией по сравнению с нефтью, в основном дизельное топливо, и 45 долларов за баррель для торгуемых продуктов дешевле, таких как мазут.
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