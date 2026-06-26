Без дизлайків та з прискоренням: YouTube масштабно змінює формат Shorts

YouTube анонсував масштабне оновлення Shorts. Серед головних нововведень - видалення кнопки дизлайку, подвійне прискорення перегляду, режим без тексту та іконок на екрані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube Official Blog .

Точні дати глобального запуску оновлень компанія наразі не розкриває. Зазначається, що нові функції впроваджуватимуться поступово для різних сегментів аудиторії.

Нові інструменти та боротьба за "позитивний веб"

Заяву про ліквідацію кнопки з "пальцем донизу" у YouTube пояснюють прагненням зробити інтернет-простір більш доброзичливим.

Відтепер для очищення стрічки від небажаного контенту користувачам доведеться частіше відкривати додаткове меню:

Замість дизлайків тепер потрібно буде застосовувати функції "Не цікавить" (Not Interested) або "Не рекомендувати цей канал" (Don't recommend this channel).

Зміни торкнулися і схвальних реакцій: традиційну кнопку "лайку" з пальцем догори замінили на емодзі серця.

Ще одним важливим нововведенням стане режим "Чистого екрана" (Clear Screen mode). Ця опція дозволить користувачам тимчасово приховати всі текстові описи, теги та плаваючі іконки інтерфейсу, забезпечуючи чистий перегляд самого відео без візуального шуму.

Читайте більше: На цю кнопку чекали давно: YouTube дозволив приховати набридливі Shorts зі стрічки

Масштаби споживання Shorts

Попри те, що YouTube вийшов на ринок короткометражного відео із помітним запізненням відносно TikTok та Instagram Reels, сервіс зумів продемонструвати стрімке зростання аудиторії.

За даними генерального директора платформи Ніла Мохана, станом на червень 2025 року Shorts збирав у середньому 200 мільярдів переглядів щодня.

Втім, слід враховувати особливу специфіку підрахунку: YouTube фіксує перегляд з першої секунди відкриття відео користувачем.

Окремим важливим трендом 2026 року стало перенесення споживання коротких роликів на великі екрани домашніх телевізорів. Згідно з останніми звітами, обсяги переглядів Shorts через додатки для Smart TV вже сягнули позначки у 2 мільярди годин контенту на місяць.

За задумом, оновлена логіка інтерфейсу має додатково спростити взаємодію з цим типом медіа на всіх сумісних пристроях.